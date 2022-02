Lasciarsi a San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non ho mai sopportato le feste comandate, quelle in cui devi fare per forza fare qualcosa, anche perché, tutte le volte capitava un imprevisto e io mi ritrovavo sempre sola, che poi a pensarci bene sola non lo sono mai stata, ho sempre avuto una miriade di amici accanto a me, che alla fine se sai scegliere bene, gli amici sono la famiglia che ti scegli. Ma quando hai vent’anni questo non puoi saperlo, lo capirai solo con il tempo. Eppure quando sei poco più che adolescente e ti lasci qualche settimana prima di San Valentino il mondo sembra caderti addosso, e i contorni della vita assumere colori nefasti. Ma sapete qual è la verità? Che non è vero che i dolori del cuore fanno più male quando si è più giovani, perché quando te lo spezzano l’età diventa un dettaglio, è che quando si è più piccoli quello che non sappiamo è che quel tipo di struggimento passerà, magari ci ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non ho mai sopportato le feste comandate, quelle in cui devi fare per forza fare qualcosa, anche perché, tutte le volte capitava un imprevisto e io mi ritrovavo sempre sola, che poi a pensarci bene sola non lo sono mai stata, ho sempre avuto una miriade di amici accanto a me, che alla fine se sai scegliere bene, gli amici sono la famiglia che ti scegli. Ma quando hai vent’anni questo non puoi saperlo, lo capirai solo con il tempo. Eppure quando sei poco più che adolescente e ti lasci qualche settimana prima di Sanil mondo sembra caderti addosso, e i contorni della vita assumere colori nefasti. Ma sapete qual è la verità? Che non è vero che i dolori del cuore fanno più male quando si è più giovani, perché quando te lo spezzano l’età diventa un dettaglio, è che quando si è più piccoli quello che non sappiamo è che quel tipo di struggimento passerà, magari ci ...

selby_de : Oggi e' San. Valentino la festa degli inamorati :e cosa c'e' al mondo in questo momento della parola 'amore',che si… - j_ortegafk : nessuno assolutamente nessuno io e Louis: lasciarsi a san valentino - beetl_ejuice : auguro a tutti quelli che festeggiano san valentino, di lasciarsi il giorno dopo. - MichaelGiulian2 : RT @giovanni0670: San Valentino: un'opportunità in più per amare, amarsi e lasciarsi amare. Ma vorrei aggiungere che San Valentino per me d… - h66yun : Immagina lasciarsi il giorno prima di San Valentino -

