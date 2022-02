Incidente in A1 a Firenze, drammatico scontro: camion salta la corsia, auto coinvolte (Di lunedì 14 febbraio 2022) Firenze, 14 febbraio 2022 - drammatico Incidente in autostrada, sull'A1, dopo Firenze Sud , nel tratto tra Firenze Sud e Incisa ma più vicino a Firenze Sud. Un camion ha sbandato e ha quindi distrutto ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 febbraio 2022 -instrada, sull'A1, dopoSud , nel tratto traSud e Incisa ma più vicino aSud. Unha sbandato e ha quindi distrutto ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, per incidente al km 303, 9 km di coda e blocco della circolazione tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in d… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: incidente RISOLTO in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code per 9 km causa incidente tra A1 Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e Svincolo Firenze Sud… - Ste_Giorgetti : RT @muoversintoscan: ??? In #A1, in direzione Roma: incidente in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ??? In #A1, in direzione Roma: incidente in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI -