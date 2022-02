Hockey ghiaccio femminile, finisce in rissa tra Finlandia e Stati Uniti – VIDEO: tre contro uno! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Semifinale ad altissima intensità quella andata in scena oggi al Wukesong Sports Centre di Pechino tra Finlandia e Stati Uniti nel torneo femminile di Hockey su ghiaccio valevole per i Giochi Olimpici Invernali 2022. Team USA ha avuto la meglio per 4-1 raggiungendo il Canada nella finale per l’oro, ma la prima metà dell’incontro è stata abbastanza equilibrata. Dopo aver sbloccato l’incontro all’inizio del secondo periodo, la formazione a stelle e strisce si è dimostrata nervosa consentendo alle finniche un power play durante il quale è scoppiata anche una rissa tra la statunitense Jesse Compher (rea di non aver frenato abbastanza per evitare il portiere finlandese) e tre giocatrici avversarie. Di seguito il VIDEO della ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Semifinale ad altissima intensità quella andata in scena oggi al Wukesong Sports Centre di Pechino tranel torneodisuvalevole per i Giochi Olimpici Invernali 2022. Team USA ha avuto la meglio per 4-1 raggiungendo il Canada nella finale per l’oro, ma la prima metà dell’inè stata abbastanza equilibrata. Dopo aver sbloccato l’inall’inizio del secondo periodo, la formazione a stelle e strisce si è dimostrata nervosa consentendo alle finniche un power play durante il quale è scoppiata anche unatra la statunitense Jesse Compher (rea di non aver frenato abbastanza per evitare il portiere finlandese) e tre giocatrici avversarie. Di seguito ildella ...

