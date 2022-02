Donne aggredite a Firenze: fermato un 26enne tunisino. Era sbarcato a Lampedusa 6 mesi fa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tre Donne aggredite in una settimana nel centro di Firenze: presi i responsabili, due immigrati che non dovevano essere in Italia. L’ultimo catturato è un 26enne tunisino sbarcato a Lampedusa appena sei mesi fa. Si è integrato a modo suo, rapinando e picchiando brutalmente Donne sole nel centro della città. Per la rapina ai danni di una ragazza spagnola di 22 anni, aggredita la notte tra il 13 e il 13 febbraio nel centro storico di Firenze, la polizia ha infatti sottoposto un uomo di nazionalità tunisina, individuato in seguito alle indagini della squadra mobile e fermato in zona Fortezza da Basso. Il 26enne sarebbe sospettato di essere l’autore anche di un’altra rapina avvenuta in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Trein una settimana nel centro di: presi i responsabili, due immigrati che non dovevano essere in Italia. L’ultimo catturato è unappena seifa. Si è integrato a modo suo, rapinando e picchiando brutalmentesole nel centro della città. Per la rapina ai danni di una ragazza spagnola di 22 anni, aggredita la notte tra il 13 e il 13 febbraio nel centro storico di, la polizia ha infatti sottoposto un uomo di nazionalità tunisina, individuato in seguito alle indagini della squadra mobile ein zona Fortezza da Basso. Ilsarebbe sospettato di essere l’autore anche di un’altra rapina avvenuta in ...

