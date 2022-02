Galleria di Zogno chiusa | non funziona il sistema antincendio

(Di domenica 13 febbraio 2022). Ladisalendo verso la Val Brembana, dalle Grotte delle Meraviglie in direzione Ambria. Lo stop alla circolazione è scattato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio. Non sono segnalati incendi all’interno dei tunnel, ma i cartelli luminosi indicano “Incendio in” e la chiusura al transito. I vigili del fuoco non segnalano nessun intervento nella notte. A quanto risulta ilnonperfettamente rilevando temperature anomale. Agli automobilisti è chiesta la massima attenzione e il rispetto delle indicazioni stradali. Sul posto sono presenti i tecnici manutentori per cercare di risolvere il problema che pare riconducibile al cavo termosensibile che si sarebbe surriscaldato facendo ...

Verso le 9 la strada è stata liberata e il traffico ha ripreso regolarmente, anche la variante in galleria di Zogno è stata aperta Code chilometriche questa mattina 11 febbraio a causa di un incidente ...A rendere ancora più difficile la situazione è stata anche la ritardata apertura della galleria della variante di Zogno per alcuni lavori di manutenzione programmata che si sono prolungati oltre ...