Danilo | «Buttato giù tante cose in questi mesi Dobbiamo ancora crescere»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del terzino della Juventus Intervistato da Dazn,ha parlato dopo Atalanta Juve. ANALISI – «Abbiamo lottato, abbiamo provato a vincere in tutti i modi ma un pari in uno scontro diretto fuori casa ci sta.su questo: abbiamo avuto occasioni e non abbiamo segnato». GOL – «Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiatonon buone in, siamo rimasti zitti e abbiamo continuato a lavorare. È un gol che significa tanto: io sono stato in diversi Paesi alla ricerca di una squadra in cui poter giocare e fare ciò che sognavo da bambino. Alla Juve ho trovato questa opportunità». TRIDENTE – «Possono giocare tutti insieme se corriamo tutti. Stanno facendo un lavoro incredibile....

Advertising

danilo_budite : Ho buttato giù due riflessioni su #Lafieradelleillusioni @Sportellate_it - furiadicheb1985 : Lazovic un po’ troppo solo a puntare Danilo. Un paio di palloni in area ha buttato che si è rischiato. #JuveVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Buttato

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "giù tante cose in questi mesi. Dobbiamo ancora crescere". Le parole del terzino della Juventus Intervistato da Dazn,ha parlato dopo Atalanta Juve. ANALISI ...Ospiti avanti al 10 conma ripresi al 28 da Sven Botman . Il talentuoso e giovane difensore ... che nel tentativo di smanacciare, di fatto, hala palla in porta. In alto il video del gol.Intervistato da Dazn, Danilo ha parlato dopo Atalanta Juve. ANALISI – «Abbiamo lottato, abbiamo provato a vincere in tutti i modi ma un pari in uno scontro diretto fuori casa ci sta. Dobbiamo crescere ...Danilo Cisternino si è messo in mostra ... Al turn scende un 9 di picche e, dopo una buttata no sense al flop, Nasiri, dal nulla, decide di shovare con K9s a cuori. Snap call e la situazione si ...