Calcio a 5 | Serie A | alla ripresa il Petrarca viene fermato dal Napoli | l’Italservice la spunta sul Real San Giuseppe

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il termine degli Europei 2022 dia 5, laA italiana èmandando in scena la 15esima giornata della regular season 2021-2022. Andiamo a vedere come sono andate le cose in campo. La capolistaè stata fermata sul 4-4 in trasferta da unFutsal che per poco non è riuscito addirittura a fare il colpaccio, venendo rimontato nel finale dalle reti di Jefferson e Rafinha, mentrePesaro è riuscito arla 3-2 in casa sulSan, grazie al trio Canal-De Oliveira-Cuzzolino, che ha evitato il rientro degli ospiti. Nel resto della “schedina” poi ci sono state tre vittorie esterne e un’affermazione interna. La Cormar Polistena ha messo a referto un importante 2-4 sul campo della ...