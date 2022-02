Atalanta | caos a DAZN | attacco clamoroso a Marelli | gelo in studio

(Di lunedì 14 febbraio 2022)nellodidopo il pareggio per 1-1 trae Juventus nel commentare l’arbitraggio:L’ha pareggiato 1-1 contro la Juventus e nellodinel postpartita si sono analizzati gli episodi arbitrali. Luca, ex arbitro, ha affermato che manca il giallo a Szczesny per il fallo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ParliamoDiNews : Serie A, la Juventus pareggia con l`Atalanta all`ultimo minuto e si tiene il quarto posto – Libero Quotidiano #… - ParliamoDiNews : **Calcio: Serie A, Atalanta-Juventus 1-1** – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra ##CovidAddio? #Sanremo2022… - ParliamoDiNews : Calcio: Danilo al 92` risponde a Malinovsky, 1-1 tra Atalanta e Juventus – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra #… - ParliamoDiNews : Danilo la riprende allo scadere, 1-1 fra Atalanta e Juve – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra ##CovidAddio?… - ParliamoDiNews : Calcio: Danilo al 92` risponde a Malinovsky, 1-1 tra Atalanta e Juventus (2) – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta caos

SerieANews

Nervi tesi in- Juventus. Tanti cartellini e richieste di espulsioni. Ecco cosa è successoSi accende alla mezzora- Juventus. Si scaldano gli animi, con i bergamaschi che protestano per un contatto tra Koopmeiners e Szczesny. L'arbitro dà il vantaggio e Muriel spreca.- Juventus ©LaPresseLa ...Tanta curiosità anche sul Brescia dopo ilInzaghi (rimasto in panchina): al Rigamonti arriva l ... con le maglie di Foggia, Barletta, Modena,, Carpi, Cesena, Perugia, Avellino, Crotone e ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...Non si placa la polemica dopo l’invio della lettera inviata alla Lega che avrebbe al suo interno molte critiche contro Gabriele Gravina: diversi club rettificano. Quali sono i motivi Grande tensione ...