Zona blu e rossa, cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) (Di sabato 12 febbraio 2022) Sul fronte del Covid si va verso una semplificazione generale delle regole. Dopo la riduzione degli obblighi di Didattica a distanza per le scuole, ora sono in arrivo anche novità per i colori... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 febbraio 2022) Sul fronte del Covid si va verso una semplificazione generaleregole. Dopo la riduzione degli obblighi di Didattica a distanza per le scuole, ora sono in arrivo anche novità per i...

Advertising

DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: Il Friuli Venezia Giulia passa da zona camoscio (rafforzata) a zona blu. - moneypuntoit : ?? Zona blu Covid, così cambia l'Italia: addio a bianco, arancione e giallo ?? - zazoomblog : Zona blu e rossa cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) - #rossa #cambiano… - Gazzettino : Dalla zona rossa alla zona blu, cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) - mattinodinapoli : Colori delle Regioni, cambiano le misure per contenere la pandemia: zona rossa e forse blu -