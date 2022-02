Storie di Ricerca: cosa accade se sfruttiamo il 100% di un finocchio? (Di sabato 12 febbraio 2022) Sapete quanto sprechiamo ogni volta che prepariamo un finocchio? Ebbene, circa il 53 percento del prodotto. Più della metà in pratica finisce al macero. cosa accadrebbe se riuscissimo a sfruttare anche quel 53 percento che attualmente va ad arricchire gli scarti in discarica? Rivoluzione verde, transizione ecologica ed economia circolare, spesso termini usati in maniera generosa per usare un eufemismo, passano da concetti astratti ad assumere una forma più concreta attraverso progetti come quelli di riutilizzo degli scarti agro-alimentari. Pratica ormai all’attenzione del mondo dell’imprenditoria, che ne comprende la grande valenza da un punto di vista etico ancor prima che economico, è argomento focale del gruppo di Ricerca di Chimica degli Alimenti guidato dal professor Alberto Ritieni del Dipartimento di Farmacia, in ... Leggi su fmag (Di sabato 12 febbraio 2022) Sapete quanto sprechiamo ogni volta che prepariamo un? Ebbene, circa il 53 percento del prodotto. Più della metà in pratica finisce al macero.accadrebbe se riuscissimo a sfruttare anche quel 53 percento che attualmente va ad arricchire gli scarti in discarica? Rivoluzione verde, transizione ecologica ed economia circolare, spesso termini usati in maniera generosa per usare un eufemismo, passano da concetti astratti ad assumere una forma più concreta attraverso progetti come quelli di riutilizzo degli scarti agro-alimentari. Pratica ormai all’attenzione del mondo dell’imprenditoria, che ne comprende la grande valenza da un punto di vista etico ancor prima che economico, è argomento focale del gruppo didi Chimica degli Alimenti guidato dal professor Alberto Ritieni del Dipartimento di Farmacia, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Storie Ricerca Associazione Alzheimer Udine, nuovi appuntamenti in programma Ruffini si è messo in viaggio per l'Italia alla ricerca di incontri, esperienze e confronti con ... ma le emozioni e i sentimenti che legano i pazienti ai propri cari, in un viaggio tra storie e ...

La "Fedeltà" è una sfida. Vince chi conosce se stesso Ognuno le vive a suo modo e si rispecchia nelle storie degli altri. E molti si rispecchieranno ... Ma, alla fine delle riprese e della ricerca interiore, qualche risposta viene fuori? "Risposte non ne ...

Spazio, robot, ecologia e tecnologia: le donne protagoniste della scienza. Quattro storie Corriere della Sera Castagno di Piteccio La ricerca di Wagner Analisi e ricerca per una nuova narrazione del borgo" di Erika Mazzoni ... dalle biblioteche San Giorgio e Forteguerriana per promuovere la conoscenza di autori e storie pistoiesi.

Skincare: i 16 prodotti che hanno fatto la storia La linea Revitalift di L’Oréal Paris realizza record dal 1995. In particolare, la crema Laser X3, frutto di 14 anni di ricerca e oltre 30 brevetti, è da cinque anni l’anti-età bestseller in Italia.

