Sci alpino | come sta Sofia Goggia Non ha dolore o paure Forma non al top | ma…

"Le Olimpiadi sono il posto dove si realizzano i sogni" e quello di Sofia Goggia è veramente molto grande. La bergamasca è tornata nuovamente sugli sci questa mattina nella prima prova cronometrata ed è ufficialmente iniziato il cammino verso la gara del 15 febbraio, quando in palio ci saranno le medaglie. La velocista azzurra è in continuo miglioramento dopo la terribile caduta di Cortina ed ora può davvero cominciare a sognare. Oggi era fondamentale testare lo stato del ginocchio e capire la condizione della gamba sulle sollecitazioni della discesa. E' proprio la stessa Goggia a rassicurare da quel punto di vista, con dichiarazioni che tendono certamente al positivo: "Ho tirato dei grandi 'frenoni' ma ci sta, anche perchè nei giorni scorsi ho cercato di fare una progressione veloce, perché il tempo era quello che era. Oggi era ...

