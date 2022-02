“Prima volta dopo il ricovero”. Silvio Berlusconi, dove l'hanno beccato (e con chi): una clamorosa uscita pubblica | Guarda (Di sabato 12 febbraio 2022) Silvio Berlusconi è riapparso in pubblico per la Prima volta dal suo ultimo ricovero, durato otto giorni nella solita stanzetta dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato visto arrivare nel pomeriggio di sabato 12 febbraio all'UPower Stadium di Monza, dove ha assistito al match casalingo stravinto dalla sua squadra per 4-0 contro la Spal. Arrivato poco Prima del fischio d'inizio insieme a Marta Fascina, al senatore Adriano Galliani e al fratello Paolo, Berlusconi è apparso in buone condizioni. Al punto da rilasciare anche alcune dichiarazioni a partita finita: “Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il presidente più vincente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022)è riapparso in pubblico per ladal suo ultimo, durato otto giorni nella solita stanzetta dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato visto arrivare nel pomeriggio di sabato 12 febbraio all'UPower Stadium di Monza,ha assistito al match casalingo stravinto dalla sua squadra per 4-0 contro la Spal. Arrivato pocodel fischio d'inizio insieme a Marta Fascina, al senatore Adriano Galliani e al fratello Paolo,è apparso in buone condizioni. Al punto da rilasciare anche alcune dichiarazioni a partita finita: “Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il presidente più vincente della ...

