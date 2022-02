Pechino 2022, sprint maschile biathlon oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della sprint maschile di biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto pronto al Hualindong Ski Resort di Zhangjiakou per la sprint 10km maschile, che assegnerà le prossime medaglie del biathlon. Appuntamento alle ore 10 italiane (ore 17 locali) con quattro azzurri al via: Tommaso Giacomel, Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Windisch. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La diretta tv – La gara verrà ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delladialle Olimpiadi invernali di. Tutto pronto al Hualindong Ski Resort di Zhangjiakou per la10km, che assegnerà le prossime medaglie del. Appuntamento alle ore 10 italiane (ore 17 locali) con quattro azzurri al via: Tommaso Giacomel, Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Windisch. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Latv – La gara verrà ...

