Mager e Travaglia a Marsiglia | nelle “quali” Arnaboldi e Cobolli

ATP Marsiglia 2022: tabellone interessante con Tsitsipas che lo comanda - Tabellone Atp Marsiglia 2022: Tsitsipas guida il seeding, presenti Mager e Travaglia

Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Gianlucae Stefano. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , con live ...Due i tennisti azzurri presenti in tabellone, vale a dire Gianlucae Stefano. Di seguito tutti gli accoppiamenti. TABELLONE ATP MARSIGLIA 2022 (1) Tsitsipas bye Gaston vs Moutet Q vs ...Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Gianluca Mager e Stefano Travaglia. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming ...Non ci sarà Jannik Sinner, ancora fermo ai box dopo la positività al Covid-19. Saranno comunque due gli azzurri presenti in tabellone: Stefano Travaglia e Gianluca Mager. L'ascolano troverà al primo ...