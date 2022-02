Attesa Super Bowl, l’America si ferma tra caldo record, prezzi alle stelle e allarme no-vax (Di sabato 12 febbraio 2022) I prezzi alle stelle e il caos no vax fanno da cornice allo spettacolo del Super Bowl. A Los Angeles, allo stadio SoFi, si sfidano i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. Atteso un caldo da record, con la colonnina di mercurio Attesa oltre i 32 gradi, ben al di sopra della media stagionale. Una partita che batterà anche il primato di costi per gli spettatori: un biglietto nell’ultima fila dell’ultimo anello costa più di 1.000 dollari. L’importo medio speso per un posto è di 10.000 dollari, ma per chi vuole sedersi fra i vip la spesa lievita e arriva fino a 70.000 dollari. record anche per le misure di sicurezza: l’area è strettamente presidiata dalla polizia che teme un’invasione di camion nell’ambito delle protesta no vax ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ie il caos no vax fanno da cornice allo spettacolo del. A Los Angeles, allo stadio SoFi, si sfidano i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. Atteso unda, con la colonnina di mercuriooltre i 32 gradi, ben al di sopra della media stagionale. Una partita che batterà anche il primato di costi per gli spettatori: un biglietto nell’ultima fila dell’ultimo anello costa più di 1.000 dollari. L’importo medio speso per un posto è di 10.000 dollari, ma per chi vuole sedersi fra i vip la spesa lievita e arriva fino a 70.000 dollari.anche per le misure di sicurezza: l’area è strettamente presidiata dalla polizia che teme un’invasione di camion nell’ambito delle protesta no vax ...

