Roma | fissato il prezzo per la cessione di Zaniolo | la cifra

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Diverse squadre interessate aper la prossima estate: ecco la valutazione dellaper il suo fantasista La Juventus continua a tenere d’occhio con attenzione al situazione di Nicolò, che potrebbe essere uno dei sacrificati dellasul mercato, soprattutto se non arrivasse il rinnovo di contratto. Il club giallorosso però – scrive La Gazzetta dello Sport – non è disposto a fare sconti per il suo gioiello, valutandolo almeno 40 milioni di euro. Il giocatore piace anche a Paratici per il Tottenham allenato da Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Sassuolo è stato inserito nel girone A con Real Casarea, Accademia Calcioe Capo di Leuca : l'esordio èper venerdì 25 febbraio alle 9.45 contro l'Accademia Calcio, mentre alle ...... pertanto, non sarà a disposizione di Alain Conte per la gara della 16a giornata in casa della... con calcio d'inizioalle 14:30. Alla stessa ora, mercoledì 16 febbraio, mister Urbinati e ...Il Sassuolo è stato inserito nel girone A con Real Casarea, Accademia Calcio Roma e Capo di Leuca: l’esordio è fissato per venerdì 25 febbraio alle 9.45 contro l’Accademia Calcio Roma, mentre alle ...La Juventus continua a tenere d’occhio con attenzione al situazione di Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere uno dei sacrificati della Roma sul mercato, soprattutto se non arrivasse il rinnovo di ...