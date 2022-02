(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –è il primodella FondazioneUniversitarioBio-di Roma. Lo comunica in una nota la Fondazione. Primario emerito dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia e ordinario fuori ruolo di Malattie dell’apparato locomotore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UniversitàBio-di Roma,è stato nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, presieduto da Carlo Tosti, e resterà in carica per 3 anni. Vicesarà Umile Giuseppe Longo, responsabile Uos Traumatologia e Medicina dello sport, professore ordinario di Malattie dell’apparato locomotore e coordinatore Ricerca ...

Advertising

tecnomedics : Nominato il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - lifestyleblogit : Policlinico Campus Bio-Medico, Vincenzo Denaro nuovo direttore scientifico - - italiaserait : Policlinico Campus Bio-Medico, Vincenzo Denaro nuovo direttore scientifico - insalutenews : Prof. Denaro nominato Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico -… - akhetaton11 : RT @CampusBioMedico: L'#ictus è la prima causa di invalidità in Italia secondo il @MinisteroSalute. Ma cosa fa la differenza nell'efficacia… -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Campus

Adnkronos

Per il dottor Fausto D'Agostino , Anestesista - Rianimatore in servizio a Roma presso iluniversitarioBio Medico, la realtà è ben diversa, in quanto " i medici del territorio ...... direttore della Clinica di malattie infettive delSan Martino di Genova, in merito ai ...dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del...Roma, 11 febbraio 2022 – Il prof. Vincenzo Denaro è il primo Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Primario emerito dell’Unità operativa complessa di ...(Adnkronos) – Vincenzo Denaro è il primo direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Lo comunica in una nota la Fondazione. Primario emerito dell’Unità ...