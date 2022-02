Monitoraggio cabina di regia | da lunedì il Molise in zona gialla e la Sicilia ‘scala’ invece dall’arancione Rezza | “Miglioriamo grazie ai vaccini”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “Anche questa settimana si nota un miglioramento della situazione epidemiologica nel nostro Paese, che è anche conseguenza del successo della campagna vaccinale e delle misure comportamentali che sarà bene comunque continuare a rispettare“. Così Gianni, direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, commentando il resoconto settimanale del monioraggio della curva epidemiologica del Paese, condotto dalladiin sinergia con l’Iss, ed il ministero della Salute.di: “L’incidenza dei casi scende a 962 per 100mila abitanti, e l’indice Rt è intorno allo 0.89, ben al di sotto di 1” Come ha poi aggiunto l’esperto, “L’incidenza dei casi di scende a 962 per 100mila abitanti, e anche l’indice Rt mostra una ...

Monitoraggio cabina

Cronache TV

... "per tenere alto allarme?" I NUOVI DATI DELISS: COVID SCENDE ANCORA Anche nel nuovoIss - Ministero della Salute presentato stamane indi regia si conferma in ...... che si mantengono sotto la soglia epidemica e questo indica che siamo in una fase di chiara decrescita ", ha detto Brusaferro, presentando i dati delladi regia suldel Covid nel ...Lo confermano il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un commento al monitoraggio della cabina ...Anche nel nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute presentato stamane in Cabina di regia si conferma in discesa la curva del Covid-19 in Italia: il progressivo processo di "normalizzazione" che ...