LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Binder passa al comando con KTM (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 La classifica generale: 1 33 B. Binder 1:32.943 2 43 J. MILLER +0.171 3 12 M. VIÑALES +0.204 4 42 A. RINS +0.263 5 4 A. DOVIZIOSO +0.302 6 20 F. QUARTARARO +0.385 7 89 J. MARTIN +0.415 8 30 T. NAKAGAMI +0.451 9 41 A. ESPARGARO +0.474 10 44 P. ESPARGARO +0.512 10.00 Brad Binder! KTM mette tutti in riga in 1.32.9! Il sudamericano è il primo uomo ad abbattere il crono del 33 in Indonesia. Secondo c’è Miller davanti a Vinales. 9.57 Niente da fare per Binder che dopo due ‘caschi rossi’ nei primi due parziali deve alzare bandiera bianca nel resto del tracciato. Attenzione però al prossimo passaggio. 9.55 Occhi puntati su Brad ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 La classifica generale: 1 33 B.1:32.943 2 43 J. MILLER +0.171 3 12 M. VIÑALES +0.204 4 42 A. RINS +0.263 5 4 A. DOVIZIOSO +0.302 6 20 F. QUARTARARO +0.385 7 89 J. MARTIN +0.415 8 30 T. NAKAGAMI +0.451 9 41 A. ESPARGARO +0.474 10 44 P. ESPARGARO +0.512 10.00 Brad! KTM mette tutti in riga in 1.32.9! Il sudamericano è il primo uomo ad abbattere il crono del 33 in Indonesia. Secondo c’è Miller davanti a Vinales. 9.57 Niente da fare perche dopo due ‘caschi rossi’ nei primi due parziali deve alzare bandiera bianca nel resto del tracciato. Attenzione però al prossimoggio. 9.55 Occhi puntati su Brad ...

