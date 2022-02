La carica delle donne radiologo, 'motore di progresso, sosteniamole' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Milano, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Io vedo rosa". Sorride Vittorio Miele, presidente della Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), ma il suo è un discorso serio e fa riferimento a un dato di fatto: "Le donne sono una componente così importante della nostra categoria professionale. Rappresentano oggi il 50% dei radiologi operanti sul territorio nazionale. E di fronte a una crescita così tumultuosa della componente femminile all'interno della nostra associazione abbiamo sentito il bisogno di valorizzarne il ruolo, di aiutarne la partecipazione e di pensare delle iniziative mirate a una loro maggiore crescita e realizzazione professionale", racconta a margine dell'evento 'Le donne: un motore di progresso', organizzato oggi a Milano proprio dalla Commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Milano, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Io vedo rosa". Sorride Vittorio Miele, presidente della Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), ma il suo è un discorso serio e fa riferimento a un dato di fatto: "Lesono una componente così importante della nostra categoria professionale. Rappresentano oggi il 50% dei radiologi operanti sul territorio nazionale. E di fronte a una crescita così tumultuosa della componente femminile all'interno della nostra associazione abbiamo sentito il bisogno di valorizzarne il ruolo, di aiutarne la partecipazione e di pensareiniziative mirate a una loro maggiore crescita e realizzazione professionale", racconta a margine dell'evento 'Le: undi', organizzato oggi a Milano proprio dalla Commissione ...

