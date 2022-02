Jim Carrey riprende uno dei suoi ruoli più famosi per uno spot del Superbowl (VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Jim Carrey ha ripreso uno dei suoi ruoli più famosi in un nuovo spot del Superbowl: il VIDEO postato su Twitter dalla star hollywoodiana è semplicemente esilarante. Jim Carrey ha scelto Twitter per rivelare di aver preso parte ad un nuovo ed esilarante spot del Superbowl: l'attore hollywoodiano, cavalcando la tendenza che vede molti interpreti iconici tornare nei panni dei loro personaggi preferiti, riprenderà il ruolo de Il Rompiscatole. Carrey, secondo quanto riferito da Adweek, ha deciso di riprendere la parte di Chip Douglas in uno spot, per la rete 5G di Verizon, che andrà in onda durante il Super Bowl che si terrà questa domenica. "Jim era ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Jimha ripreso uno deipiùin un nuovodel: ilpostato su Twitter dalla star hollywoodiana è semplicemente esilarante. Jimha scelto Twitter per rivelare di aver preso parte ad un nuovo ed esilarantedel: l'attore hollywoodiano, cavalcando la tendenza che vede molti interpreti iconici tornare nei panni dei loro personaggi preferiti,rà il ruolo de Il Rompiscatole., secondo quanto riferito da Adweek, ha deciso dire la parte di Chip Douglas in uno, per la rete 5G di Verizon, che andrà in onda durante il Super Bowl che si terrà questa domenica. "Jim era ...

Advertising

