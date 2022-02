Il perché di quel tavolone tra Putin e Macron (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo Reuters Macron non ha voluto farsi fare un tampone dalle autorità russe per evitare che si impossessassero del suo DNA Leggi su ilpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo Reutersnon ha voluto farsi fare un tampone dalle autorità russe per evitare che si impossessassero del suo DNA

Advertising

Inter : ?? | CAREERS 'Questa foto serve a rimanere con i piedi per terra perché in quel momento stavo sognando mentre ora… - borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - RadioItalia : 'Perchè non ti sei goduto ogni istante di quel Sanremo?' Marco ci racconta il suo ritorno all'Ariston, nove anni d… - DeniseCadeddu : @Ilbimbodisole1 Preliminari artistici quel che è il discorso è un altro, se sei così rancorosa e dispettosa perche… - stanamysmile : No vabbè ma per un regalo? Chi è quel pazzo che vorrebbe regalare l’incontro con il ?? a un parente? Mi dispiace per… -

Ultime Notizie dalla rete : perché quel Macron e Putin, perché quel lungo tavolo? 'Per non dare il Dna ai russi' 'Sapevamo molto bene che ciò significava non concedere strette di mano e quel lungo tavolo. Ma non potevamo accettare che mettessero le mani sul Dna del presidente ', ha dichiarato alla Reuters una ...

Senza green pass non lo fanno entrare in Comune: prende l'auto e sfonda l'ingresso ... provincia di Foggia che, vistosi negare l'ingresso al Comune perché sprovvisto di passaporto verde,... Lui prende l'auto per sfondare l'ingresso E' stato a quel punto che è successo l'impensabile. Il ...

L’agricoltura biodinamica via dalla legge sul biologico: perché la scienza esulta Corriere della Sera 'Sapevamo molto bene che ciò significava non concedere strette di mano elungo tavolo. Ma non potevamo accettare che mettessero le mani sul Dna del presidente ', ha dichiarato alla Reuters una ...... provincia di Foggia che, vistosi negare l'ingresso al Comunesprovvisto di passaporto verde,... Lui prende l'auto per sfondare l'ingresso E' stato apunto che è successo l'impensabile. Il ...