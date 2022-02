Giornata Internazionale delle Donne e le Ragazze nella Scienza, la ministra Messa annuncia: “Più borse di studio per lauree Stem e aiuti mobilità” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Serve non solo una maggiore consapevolezza, ma anche un cambio di passo che deve iniziare dalla scuola e dalla famiglia”. Queste le parole usate dalla ministra dell’Università Maria Cristina Messa durante un intervento ai microfoni di Rai Radio 1 al programma Radio Anch’io per annunciare, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, la decisione del ministero di adottare due misure a sostegno delle Donne nella lotta contro le disparità di genere in ambito di istruzione e lavoro. La ministra ha quindi annunciato un aumento delle borse di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Serve non solo una maggiore consapevolezza, ma anche un cambio di passo che deve iniziare dalla scuola e dalla famiglia”. Queste le parole usate dalladell’Università Maria Cristinadurante un intervento ai microfoni di Rai Radio 1 al programma Radio Anch’io perre, in occasione della, la decisione del ministero di adottare due misure a sostegnolotta contro le disparità di genere in ambito di istruzione e lavoro. Laha quindito un aumentodi ...

