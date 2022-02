Biden torna a chiedere ai suoi connazionali di lasciare l'Ucraina (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il presidente americano Joe : "Le cose potrebbero rapidamente prendere la mano", ha avvertito in un'intervista alla NBC e ha ribadito ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il presidente americano Joe : "Le cose potrebbero rapidamente prendere la mano", ha avvertito in un'intervista alla NBC e ha ribadito ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden torna Biden torna a chiedere ai suoi connazionali di lasciare l'Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Biden torna a chiedere ai suoi connazionali di lasciare l'Ucraina Milano, 11 feb. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden torna a chiedere ai suoi connazionali di lasciare l'Ucraina: "Le cose potrebbero rapidamente prendere la mano", ha avvertito in un ...

Scholz sulle montagne russe. Tensioni con gli Usa Sembra di essere tornati a Trump-Merkel. Rizzo (Atlantic Council) spiega le tre mosse per rilanciare i rapporti con gli Usa Olaf Scholz si è presentato lunedì da Joe Biden “a mani vuote” e ...

