Adele accusata di transfobia ai Brit Awards: ecco cos’è successo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Adele, la cantautrice dei record, ha vinto tre riconoscimenti come miglior artista, miglior album e canzone dell’anno ma è stata accusata di transfobia. Durante il discorso di premiazione per il primo premio gender neutro della manifestazione ha detto di «amare essere una donna e un’artista femminile» e poi ha aggiunto: «Ne sono davvero, ma proprio davvero orgogliosa». Il commento riguarda proprio il fatto che sia stata eliminata la divisione per categorie (miglior artista maschile e miglior artista femminile) proprio quest’anno: «Capisco perché il nome del premio sia cambiato», ha precisato prima della frase, ma non le è bastato a schivare le critiche. Non mancano i commenti sul web: come per J.K. Rowling, anche per Adele viene usato il termine “TERF”(trans-exclusionary radical feminist) I commenti del web non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022), la cantautrice dei record, ha vinto tre riconoscimenti come miglior artista, miglior album e canzone dell’anno ma è statadi. Durante il discorso di premiazione per il primo premio gender neutro della manifestazione ha detto di «amare essere una donna e un’artista femminile» e poi ha aggiunto: «Ne sono davvero, ma proprio davvero orgogliosa». Il commento riguarda proprio il fatto che sia stata eliminata la divisione per categorie (miglior artista maschile e miglior artista femminile) proprio quest’anno: «Capisco perché il nome del premio sia cambiato», ha precisato prima della frase, ma non le è bastato a schivare le critiche. Non mancano i commenti sul web: come per J.K. Rowling, anche perviene usato il termine “TERF”(trans-exclusionary radical feminist) I commenti del web non ...

Advertising

Cobra92230707 : RT @SkyTG24: Adele accusata di transfobia per il discorso ai BRIT Awards - statodelsud : Adele accusata di transfobia per il discorso ai BRIT Awards - Pino__Merola : Adele accusata di transfobia per il discorso ai BRIT Awards - danieledv79 : RT @ilgiornale: Bufera trans su #Adele. La cantante ha dichiarato di sentirsi orgogliosa del suo essere donna, ma gli attivisti transgender… - SkyTG24 : Adele accusata di transfobia per il discorso ai BRIT Awards -