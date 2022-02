Ufficializzata la data di uscita di Obi-Wan Kenobi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) È statada Disney Plus ladidi Obi-Wan, serie attesa per il 2022. Lo show debutterà con la prima puntata il 25 maggio, e la frequenza sarà di un episodio a settimana, come per le serie precedenti prodotte sempre da Lucasfilm. Il cast di Obi-WanLadidi Obi-Wanè stata svelata tramite la pubblicazione di un poster sull’account Disney Plus. Nell’immagine vediamoattraversare da solo il deserto di Tatooine, riconoscibile dai molteplici soli che si vedono in cielo. Come già annunciato, oltre a Ewan McGregor anche Hayden Christensen tornerà a interpretare il suo ruolo. Nel cast sono presenti inoltre Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, ...