Traffico Roma del 10-02-2022 ore 19:30 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione non cambia la situazione sul raccordo i principali disagi in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina dove ha segnalato un incidente e più avanti tra la Ardeatina nella Pontina effetto della chiusura di via Laurentina 3 raccordo in via di Vallerano direzione Trigoria per lavori urgenti alla rete del gas la strada invece è transitabile verso Roma inevitabili le ripercussioni per chi prova e mettersi sul raccordo della Pontina concorre a partire da Spinaceto verso il centro Nella direzione opposta in uscita da Roma si sta in fila già sulla Colombo da Piazza Guglielmo Marconi sempre sulla Pontina verso Pomezia ulteriori disagi all’altezza di Mostacciano per un incidente e tra Castel Romano e Pomezia in tangenziale Traffico incolonnato tra Corso di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione non cambia la situazione sul raccordo i principali disagi in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina dove ha segnalato un incidente e più avanti tra la Ardeatina nella Pontina effetto della chiusura di via Laurentina 3 raccordo in via di Vallerano direzione Trigoria per lavori urgenti alla rete del gas la strada invece è transitabile versoinevitabili le ripercussioni per chi prova e mettersi sul raccordo della Pontina concorre a partire da Spinaceto verso il centro Nella direzione opposta in uscita dasi sta in fila già sulla Colombo da Piazza Guglielmo Marconi sempre sulla Pontina verso Pomezia ulteriori disagi all’altezza di Mostacciano per un incidente e tra Castelno e Pomezia in tangenzialeincolonnato tra Corso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Campania, sanità e promozioni, assolta la giudice Scognamiglio, condannato il marito Condannati invece a un anno e mezzo l'ex marito Guglielmo Manna e altri tre imputati per traffico di influenze. L'inchiesta era stata coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, con i pm ...

Napoli, assolta a Roma la giudice Scognamiglio: "La liberazione di un incubo" Condannati invece a un anno e mezzo l'ex marito Guglielmo Manna e altri tre imputati per traffico di influenze. L'inchiesta era stata coordinata dalla procura di Roma. Nel corso del processo era stato ...

Telepass amplia l’offerta con i monopattini elettrici Voi Technology È già attiva, infatti, una flotta di 2.750 monopattini nelle città di Roma, Milano, Torino ... lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza ...

