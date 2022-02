(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildel torneo Atp 500 di: c’ècome unico italiano al via nel main draw,ilcon Rublev seconda testa di serie. Unmolto ricco e competitivo con tanti tennisti di prima fascia impegnati in Olanda. Il greco e il russo sono i favoritissimi, ma occhio a Hurkacz e Auger Aliassime che possono provare a conquistare un titolo. Di seguito ilcompleto. QUARTI DI FINALE (1)vs De Minaurvs (Q) Lehecka (6) Norrie vs (WC) Murray/(3) Auger-Aliassime (WC) Griekspoor/Fucsovics vs (2) Rublev SECONDO TURNO (1)b. Ivashka 6-4 6-1 De Minaur b. McDonald 7-6(6) 1-6 6-4b. (4) ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini ritorna Del Potro - #Tabellone #Buenos #Aires #2022: - zazoomblog : Tabellone Atp Dallas 2022: Fritz guida il seeding Seppi unico azzurro al via - #Tabellone #Dallas #2022: #Fritz - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022: c’è Musetti Tsitsipas guida il seeding - #Tabellone #Rotterdam #2022: #Musetti - infoitsport : Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022: c'è Musetti, Tsitsipas guida il seeding - infoitsport : Atp Rotterdam, l'unico azzurro nel tabellone è Lorenzo Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

... numero 65 del mondo e fratello minore di Guillermo, ex numero 3. Alle sue spalle il primo ... Gli altri italiani già certi di un posto nelprincipale del Gran Canaria Challenger sono ......Top 5 in carriera e non ha mai giocato un quarto di finale in un torneo più prestigioso di un... dopo Marsiglia ed Estoril 2019, in undici tornei disputati da numero 1 del. Alle 19.30 ...Gli altri italiani già certi di un posto nel tabellone principale del Gran Canaria Challenger ... “Siamo molto felici che Gran Canaria ospiti ancora una volta una tappa del circuito ATP Challenger.Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...