Sci di fondo | Pechino 2022 | Bolshunov-Norvegia | è gelo puro I russi boicottano i media norvegesi dopo numerose accuse

Advertising

Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - Eurosport_IT : 'SIAMO SFINITI ANCHE NOI' ?????? L'impresa di Federico Pellegrino nella sprint della tecnica libera di sci di fondo h… - Eurosport_IT : FEDERICO PELLEGRINO ANCORA D'ARGENTO ?? Dopo il 2° posto a Pyeongchang 2018, l'azzurro si prende la medaglia d'arge… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Il precedente di Karlsson fa tremare la Svezia: Sundling ammonita prima della team… - clfrncfight : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Il precedente di Karlsson fa tremare la Svezia: Sundling ammonita prima della team… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

... il debutto di Grassl nel pattinaggio di figura e il ritorno del curling nel torneo a squadre maschile Sono 10 le discipline di scena il 10 febbraio ai Giochi di Pechino :alpino,di, ...... l'halfipe femminile e lo snowboardcross maschile per lo snowboard, la combinata maschile per loalpino, la 10 km femminile per lodi, i 5000 metri femminili per lo speed skating, il ...terza gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Si assegna l’unico titolo olimpico femminile in una gara distance contro il cronometro rimasta in programma.Non può mancare la nostra, consueta, Diretta LIVE testuale. SCI DI FONDO 10 KM FEMMINILE PECHINO 2022: IL PROGRAMMA E DOVE SEGUIRLO IN TV Orario d'inizio: 8:00 (ore ...