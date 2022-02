Pechino 2022: Moioli e la squadra di snowboard alla premiazione di Visintin (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pechino, 10 feb. - (Adnkronos) - La prima medaglia dallo snowboard, per l'Italia, è arrivata da Omar Visintin. Un bronzo, quello ottenuto a Pechino 2022 nel cross maschile, che porta a otto i podi degli azzurri in questa edizione dei Giochi Olimpici. alla consegna delle medaglie, a festeggiare con lo snowboarder italiano, era presente l'intera squadra azzurra compresa la portabandiera Michela Moioli, tutta al fianco del proprio capitano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb. - (Adnkronos) - La prima medaglia dallo, per l'Italia, è arrivata da Omar. Un bronzo, quello ottenuto anel cross maschile, che porta a otto i podi degli azzurri in questa edizione dei Giochi Olimpici.consegna delle medaglie, a festeggiare con loer italiano, era presente l'interaazzurra compresa la portabandiera Michela, tutta al fianco del proprio capitano.

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - gattufola1 : RT @Stefano_Lupus: Liti, veleni e parenti. Dietro le medaglie c’è un’Italia spaccata - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Therese e Kerttu grazie: emozioni infinite nella 10 km, Johaug vince per 4 decimi!… -