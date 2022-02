Il disastro Covid non è solo colpa dei no vax: ci sono ragioni che ci si ostina a non vedere (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre i media nazionali continuano a ricordare che i non vaccinati hanno 20-30 più probabilità di morire dei vaccinati, la realtà inesorabile informa che dopo avere raggiunto da diverse settimane il record di contagi e morti in Europa, solo nell’Italia con uno dei tassi di immunizzazione più alti del continente, i decessi da Covid non calano. Fa una certa tenerezza sentire in questo frangente le parole del ministro Speranza secondo cui i vaccini sono lo strumento che ci sta consentendo di aprire una fase nuova e che la linea su cui insistere deve essere solo quella fino a ora perseguita. Come i Migliori possano essere diventati i peggiori d’Europa dà adito sui media nazionali a ipotesi singolari. A quella fino a pochi giorni fa più in voga, secondo cui sono i no vax la ragione dell’impennata dei casi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre i media nazionali continuano a ricordare che i non vaccinati hanno 20-30 più probabilità di morire dei vaccinati, la realtà inesorabile informa che dopo avere raggiunto da diverse settimane il record di contagi e morti in Europa,nell’Italia con uno dei tassi di immunizzazione più alti del continente, i decessi danon calano. Fa una certa tenerezza sentire in questo frangente le parole del ministro Speranza secondo cui i vaccinilo strumento che ci sta consentendo di aprire una fase nuova e che la linea su cui insistere deve esserequella fino a ora perseguita. Come i Migliori possano essere diventati i peggiori d’Europa dà adito sui media nazionali a ipotesi singolari. A quella fino a pochi giorni fa più in voga, secondo cuii no vax la ragione dell’impennata dei casi, ...

