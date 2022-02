Contro il terrorismo nel Sahel serve una controffensiva economica (Di giovedì 10 febbraio 2022) A partire dal 2007 i gruppi terroristici di ispirazione qaedista operanti nella regione del Sahel si sono progressivamente definiti come influenti attori geopolitici che, rimodulando il proprio approccio tattico e strategico, sono riusciti a condizionare l’agenda della comunità internazionale. Oggi, a distanza di 15 anni, bisogna necessariamente prendere atto di un avvenuto mutamento delle manifestazioni del jihad che nel Sahel ha assunto la forma di un terrorismo ibrido, evidenziando la capacità di agire in modo fluido e strategico negli spazi geografici, economici e sociali dell’intera regione. Il volano di questo processo è senza dubbio rappresentato da una inedita capacità di gestione economica delle risorse consentendo alle organizzazioni/gruppi jihadisti di passare dal ruolo di “prestatori di servizi”, per conto ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) A partire dal 2007 i gruppi terroristici di ispirazione qaedista operanti nella regione delsi sono progressivamente definiti come influenti attori geopolitici che, rimodulando il proprio approccio tattico e strategico, sono riusciti a condizionare l’agenda della comunità internazionale. Oggi, a distanza di 15 anni, bisogna necessariamente prendere atto di un avvenuto mutamento delle manifestazioni del jihad che nelha assunto la forma di unibrido, evidenziando la capacità di agire in modo fluido e strategico negli spazi geografici, economici e sociali dell’intera regione. Il volano di questo processo è senza dubbio rappresentato da una inedita capacità di gestionedelle risorse consentendo alle organizzazioni/gruppi jihadisti di passare dal ruolo di “prestatori di servizi”, per conto ...

