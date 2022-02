ATP Dallas 2022 | Andreas Seppi si inchina in tre set a Jenson Brooksby

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si chiude agli ottavi il percorso dinell’ATP di. Il tennista altoatesino deve arrendersi al cospetto dicon il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in due ore e cinque minuti; il gioco muscolare del padrone di casa, unito al talento che tutti gli additano, ha fatto la differenza nei tratti più caldi della sfida, dove l’azzurro si è difeso egregiamente. Non inizia al meglio il match di, che si ritrova subito in difficoltà perdendo il servizio alla prima occasione. Ciò che non gli manca è la grinta e, approfittando di qualche seconda di servizio di troppo, si riporta immediatamente in linea di galleggiamento. Un altro turno di servizio deficitario, provocato più che altro da un paio di errori di troppo con il dritto, concedono nuovamente a ...

Tennis Lorenzo Sonego rende semplice un match pieno di insidie, se non altro a bocce ferme. Dopo ...Uniti in questo spicchietto di stagione - supera il taglio del primo turno nel '250' dicon ...Esordio vincente per Andreas Seppi nell'250 di2022 . Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 4 . Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il primo ...Eterno Seppi. Il programma del Mercoledì all’ATP di Dallas ha visto scendere in campo due delle prime 4 teste di serie, John Isner e Taylor Fritz. A prendersi la scena però nel primo match della ...Esordio vincente per Andreas Seppi nell’Atp 250 di Dallas 2022. Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Ottima prova di Andreas, che ...