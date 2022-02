Amici 21, che scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: cosa è successo? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Puntata molto accesa, ad Amici 21, per Raimondo Todaro ed Alessandra Celentane. In seguito a diverse settimane contraddistinte da frecciatine, frasi scagliate a metà, i due maestri hanno dato conferma alle presunte voci secondo cui fossero in pieno disaccordo riguardo al destino di Mattia Zenzola, fermo da qualche tempo causa brutto infortunio. Mattia Zenzola infortunato L’incidente che ha bloccato per circa due mesi Zenzola, non ha permesso ai maestri di poterlo valutare nelle sfide con gli altri suoi compagni. Il serale del programma condotto da Maria De Filippi è ormai molto vicino e non mancano le domande circa il percorso del concorrente. Ad evidenziarlo più di una volta è stata proprio Adriana Celentano. In queste settimane lo ha fatto particolarmente presente a Todaro con toni ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Puntata molto accesa, ad21, peredCelentane. In seguito a diverse settimane contraddistinte da frecciatine, frasi scagliate a metà, i due maestri hanno dato conferma alle presunte voci secondo cui fossero in pieno disaccordo riguardo al destino di Mattia Zenzola, fermo da qualche tempo causa brutto infortunio. Mattia Zenzola infortunato L’incidente che ha bloccato per circa due mesi Zenzola, non ha permesso ai maestri di poterlo valutare nelle sfide con gli altri suoi compagni. Il serale del programma condotto da Maria De Filippi è ormai molto vicino e non mancano le domande circa il percorso del concorrente. Ad evidenziarlo più di una volta è stata proprio Adriana. In queste settimane lo ha fatto particolarmente presente acon toni ...

Albe sarà eliminato prima che inizi il serale di Amici? Gingergeneration.it De Pieri, pianista d'organo tra i più famosi al mondo e baronetto della Regina TREVISO - Vedere alla voce: attitudini rossiniane. Pianoforte, organo, cucina e viaggio. Sergio De Pieri, 90 anni il prossimo novembre, ha saputo declinare il suo talento tra Venezia ...

