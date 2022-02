Silvia Toffanin presto al bancone di Striscia La Notizia | con lei Ezio Greggio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dal salotto di Verissimo aldiLa: sarà proprioa condurre per una settimana il tg satirico di Canale 5. In coppia con lei uno dei presentatori storici del programma,. Vi raccomandiamo... La blusa in raso blu elettrico di, romantica e bon ton Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio 2022 la showgirl farà il suo esordio al timone diLaper un’intera settimana e al suo fianco, tutte le sere dalle 20.35 su Canale 5, ci sarà il recordman indiscusso del tg di Antonio Ricci,, reduce dal successo in conduzione con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

