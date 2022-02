Short track, Pechino 2022: Yuri Confortola in semifinale nei 1500 metri, squalificato Sighel e caduta per Spechenhauser (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono riprese le ostilità sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina), sede delle gare di Short track di queste Olimpiadi Invernali 2022. Prima specialità in programma sono stati i 1500 metri maschili, con i quarti di finale. Più ombre che luci per i colori azzurri. Soltanto Yuri Confortola ha centrato l’obiettivo della semifinale. L’azzurro, quarto nella sua heat con il tempo di 2:12.853, è stato ripescato proprio per il riscontro cronometrico e quindi si giocherà le sue chance nel penultimo atto. Quarti di finale n.5 che nel caso specifico ha sorriso a uno dei favoriti della vigilia, l’olandese Sjinkie Knegt (2:12.208). Niente da fare invece per Pietro Sighel e per Luca ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono riprese le ostilità sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di(Cina), sede delle gare didi queste Olimpiadi Invernali. Prima specialità in programma sono stati imaschili, con i quarti di finale. Più ombre che luci per i colori azzurri. Soltantoha centrato l’obiettivo della. L’azzurro, quarto nella sua heat con il tempo di 2:12.853, è stato ripescato proprio per il riscontro cronoco e quindi si giocherà le sue chance nel penultimo atto. Quarti di finale n.5 che nel caso specifico ha sorriso a uno dei favoriti della vigilia, l’olandese Sjinkie Knegt (2:12.208). Niente da fare invece per Pietroe per Luca ...

