Rissa tra virologi | Bassetti attacca Crisanti | “Non lo stimo | parla di cose che non sa”

"Non stimo Crisanti perché parla di cose di cui non sa". E' durissimo l'attacco di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova nei confronti del noto collega Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova. "Quando parla di clinica delle malattie infettive, quando parla di come si curano le persone – afferma l'infettivologo ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 – se uno è morto con o per il coronavirus, mi dispiace ma usa argomenti che sono un po' lontani dall'essere un bravissimo microbiologo, un bravissimo parassitologo, un bravissimo virologo. Per alcuni argomenti – insiste Bassetti – è meglio ascoltare chi di mestiere ...

