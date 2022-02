Riprende il cammino del Sannio Handball Club di Benevento (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Dall’ufficio stampa della società Sannio H.C. Benevento). Dopo una settimana di sosta Riprende il campionato di serie B maschile per la formazione di Benevento cara al Presidente Izzo. Il 2022, dopo la lunga pausa per le festività, aveva visto la formazione sannita iniziare al meglio l’anno solare con la vittoria sul campo dell’Hand Roma e cedere di misura solo negli ultimi minuti di gara contro il forte ed esperto New Capua nell’esilio di Cerreto Sannita. Nonostante le ben note difficoltà legate alla possibilità di allenarsi ed avere un campo disponibile a Benevento, il tecnico della formazione sannita, Mr. Maurizio Cardone, continua a spronare i suoi giovani atleti che dall’inizio della stagione hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento, per poter ottenere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Dall’ufficio stampa della societàH.C.). Dopo una settimana di sostail campionato di serie B maschile per la formazione dicara al Presidente Izzo. Il 2022, dopo la lunga pausa per le festività, aveva visto la formazione sannita iniziare al meglio l’anno solare con la vittoria sul campo dell’Hand Roma e cedere di misura solo negli ultimi minuti di gara contro il forte ed esperto New Capua nell’esilio di Cerreto Sannita. Nonostante le ben note difficoltà legate alla possibilità di allenarsi ed avere un campo disponibile a, il tecnico della formazione sannita, Mr. Maurizio Cardone, continua a spronare i suoi giovani atleti che dall’inizio della stagione hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento, per poter ottenere ...

Advertising

anteprima24 : ** Riprende il cammino del Sannio #Handball Club di ##Benevento ** - news_forlicesen : La Cesena Basket 2005 riprende il cammino in campionato e ricorda con un minuto di silenzio Franco Urbini - news_forlicesen : La Cesena Basket 2005 riprende il cammino in campionato e ricorda con un minuto di silenzio Franco Urbini… - CalcioTime_it : Dopo le due settimane di stop a causa degli impegni delle nazionali, la Serie B riprende il proprio cammino in occa… - museodelgenoa : Dopo la pausa di gennaio, riprende il cammino della Serie A! ????? Il #Genoa di Mister Blessin arriva all'Olimpico p… -