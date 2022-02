Penelope Cruz, dedica social a Pedro Almodovar per la nomination agli Oscar 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il grazie dopo la nomination. Penelope Cruz affida ai social il ringraziamento a Pedro Almodovar con il quale ha conquistato la nomination agli Oscar per Parallel Mothers. Un post in cui c’è tutto il sentimento di riconoscenza che lega l’attrice al regista, oltre al rispetto, alla stima, all’amicizia. «Sono eternamente grata a Pedro Almodóvar per la sua direzione, la sua visione unica, il suo incredibile talento e per aver creduto in me ancora una volta». Inizia così il post Instagram di Penelope Cruz. A corredo due immagini insieme al regista per il quale è diventata musa: due primi piani in cui l’attrice lo bacia sulla guancia. «La mia esperienza di lavoro con lui e con il cast ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il grazie dopo laaffida aiil ringraziamento acon il quale ha conquistato laper Parallel Mothers. Un post in cui c’è tutto il sentimento di riconoscenza che lega l’attrice al regista, oltre al rispetto, alla stima, all’amicizia. «Sono eternamente grata aAlmodóvar per la sua direzione, la sua visione unica, il suo incredibile talento e per aver creduto in me ancora una volta». Inizia così il post Instagram di. A corredo due immagini insieme al regista per il quale è diventata musa: due primi piani in cui l’attrice lo bacia sulla guancia. «La mia esperienza di lavoro con lui e con il cast ...

