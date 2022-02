Il consigliere Palladino a Poste Italiane | “Riaprire ufficio di viale Principe di Napoli”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlcomunale Marcello(Noi Campani), ha scritto as.p.a. per sollecitare la riapertura dell’Postale di Benevento aldi. “A seguito della chiusura dell’postale didie dopo il sollecito inviato dallo scrivente da oltre tre mesi, ancora non è stato riaperto l’postale presso il popoloso rione. Sono molti i disagi lamentati dai cittadini, ormai privati di un servizio fondamentale, tenuto conto che a talesi rivolge l’utenza anche di numerose contrade limitrofe. Sono tante le persone anziane che devono ripiegare ...

