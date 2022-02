Atp Buenos Aires 2022, la commozione di Del Potro nell’ultimo match della carriera (VIDEO) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tanta la commozione per Juan-Martin Del Potro nell’ultimo game della carriera. Il tennista argentino è sceso sulla terra battuta del torneo Atp di Buenos Aires 2022 per l’ultimo impegno della carriera. Il 33enne ha perso contro il connazionale Federico Delbonis ai sedicesimi di finale, ma l’emozione l’ha fatta da padrona. Del Potro infatti non è riuscito a trattenere le lacrime nel finale dell’ultimo set, quando era 1-5 e ad un passo dalla sconfitta. In alto, le emozionanti immagini del momento. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tanta laper Juan-Martin Delgame. Il tennista argentino è sceso sulla terra battuta del torneo Atp diper l’ultimo impegno. Il 33enne ha perso contro il connazionale Federico Delbonis ai sedicesimi di finale, ma l’emozione l’ha fatta da padrona. Delinfatti non è riuscito a trattenere le lacrime nel finale dell’ultimo set, quando era 1-5 e ad un passo dalla sconfitta. In alto, le emozionanti immagini del momento. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #ATPBuenosAires 2022, la commozione di Juan-Martin #DelPotro nel finale dell'ultimo match della carriera (VIDEO)… - sportface2016 : #AtpBuenosAires 2022, #DelPotro torna in campo e si arrende a #Delbonis in due set: vicino il ritiro - Ladal17 : Il ritorno, il match e l'addio. Un mix a caldo con tutto ciò che è stata l'ultima notte di #DelPotro. 'Non ho la… - sportface2016 : #AtpBuenosAires, programma e ordine di gioco di mercoledì #9febbraio con #Sonego - zazoomblog : Tabellone Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini ritorna Del Potro - #Tabellone #Buenos #Aires #2022: -