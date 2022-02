Safer Internet Day: dopo il Covid i giovani sono sempre più connessi (Di martedì 8 febbraio 2022) La pandemia ha sicuramente limitato molte cose, ma non di certo la comunicazione. Soprattutto se si pensa che oggi, la maggior parte dei giovani, forse anche prima del Covid, si è abituata a comunicare quasi esclusivamente online. Ma servono ancora misure di tutela e restrizione per rendere la rete un luogo sicuro per chi la utilizza. È il messaggio lanciato da Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day 2022, che si celebra l’8 febbraio. Si tratta di un momento di riflessione, per capire sempre di più a quali rischi ci espone il web e come, frequentarlo in sicurezza. Telefono Azzurro ha organizzato una 2 giorni di riflessione, tra Milano (7 febbraio) e Roma (8 febbraio) e in streaming sul sito di Telefono Azzurro azzurro.it. Gli incontri vedranno la partecipazione di autorevoli esperti ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) La pandemia ha sicuramente limitato molte cose, ma non di certo la comunicazione. Soprattutto se si pensa che oggi, la maggior parte dei, forse anche prima del, si è abituata a comunicare quasi esclusivamente online. Ma servono ancora misure di tutela e restrizione per rendere la rete un luogo sicuro per chi la utilizza. È il messaggio lanciato da Telefono Azzurro in occasione delDay 2022, che si celebra l’8 febbraio. Si tratta di un momento di riflessione, per capiredi più a quali rischi ci espone il web e come, frequentarlo in sicurezza. Telefono Azzurro ha organizzato una 2 giorni di riflessione, tra Milano (7 febbraio) e Roma (8 febbraio) e in streaming sul sito di Telefono Azzurro azzurro.it. Gli incontri vedranno la partecipazione di autorevoli esperti ...

Advertising

vaticannews_it : #8febbraio #SaferInternetDay In aumento i reati contro i minori. @poliziadistato - FamigliaGov : In occasione del #SaferInternetDay, domani si terrà un webinar sulle attività e le politiche per il contrasto dei f… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Telefono Azzurro: 'Servono nuove regole per mondo digitale'. Una riflessione in occasione del Safer Inter… - millionaireit : Oggi è il #SaferInternetDay. 10 milioni di italiani hanno subito violazioni digitali. 1 giovane su 5 naviga online… - Fiordaliso21 : Safer Internet Day. L' allarme della Polizia postale: in aumento i reati contro i minori -