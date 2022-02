Omicron e il caldo hanno salvato l'Africa dal Covid: ecco perché (Di martedì 8 febbraio 2022) Si temeva il peggio per l'Africa ma è riuscita a scampare alla temuta strage da Covid - 19 pur rimanendo molto indietro sul fronte delle vaccinazioni, che hanno raggiunto solo l'11% di oltre 1,3 ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Si temeva il peggio per l'ma è riuscita a scampare alla temuta strage da- 19 pur rimanendo molto indietro sul fronte delle vaccinazioni, cheraggiunto solo l'11% di oltre 1,3 ...

Advertising

globalistIT : Molto interessante Leggete qui #Omicron #Africa - GranozioRanieri : Come Omicron e il caldo hanno salvato l'Africa dal Covid - VinceIT : Ma come?!? Non e' avvenuta quella drammatica catastrofe annunciata dai Paesi UE?!? #Evviva, meno male che abbiamo d… - OperaFisista : Come Omicron e il caldo hanno salvato l'Africa dal Covid - telodogratis : Come Omicron e il caldo hanno salvato l’Africa dal Covid -