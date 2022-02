Olimpiadi, Sofia Goggia: “Non so ancora se farò la discesa ma ce la metterò tutta” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Sono state settimane difficili, essere qui è già un grande successo ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa, valuteremo giorno dopo giorno”. Sono le parole di Sofia Goggia a RaiSport. L’azzurra è arrivata in Cina ed ha preso confidenza con le piste di Yanqing. “Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l’affetto. Mi dispiace non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le mie condizioni sono queste, darò del mio meglio”. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 aggiunge: “Per sciare a nostri livelli ci vuole fisico, ci vuole la testa e anche il cuore a posto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Sono state settimane difficili, essere qui è già un grande successo ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono, houn po’ di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla, valuteremo giorno dopo giorno”. Sono le parole dia RaiSport. L’azzurra è arrivata in Cina ed ha preso confidenza con le piste di Yanqing. “Ce la, ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l’affetto. Mi dispiace non poter essere la solitacompetitiva, ma le mie condizioni sono queste, darò del mio meglio”. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 aggiunge: “Per sciare a nostri livelli ci vuole fisico, ci vuole la testa e anche il cuore a posto. ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - AlidaB71 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi, Sofia Goggia: “Non so ancora se farò la discesa ma ce la metterò tutta” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi, Sofia Goggia: “Non so ancora se farò la discesa ma ce la metterò tutta” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pechino 2022, Sofia Goggia prova la pista per la discesa: 'Non so se ce la faccio' -