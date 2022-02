Nomination Oscar 2022: Sorrentino tra i candidati, fuori Lady Gaga (Di martedì 8 febbraio 2022) Nomination Oscar 2022, oggi è il grande giorno, l’Academy ha svelato tutti i candidati in corsa per il premio cinematografico più ambito al mondo. L’Italia festeggia per la Nomination di Paolo Sorrentino con il suo È stata la mano di Dio. È andata male invece a Ridley Scott con House of Gucci, escluso da tutte le categorie principali (candidato soltanto come ‘Miglior Trucco’), Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver infatti restano a bocca asciutta. Adesso non ci resta che aspettare il prossimo 27 marzo, per scoprire chi porterà a casa le statuette. Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/WV7fAfXL3d — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022 Purtroppo ... Leggi su biccy (Di martedì 8 febbraio 2022), oggi è il grande giorno, l’Academy ha svelato tutti iin corsa per il premio cinematografico più ambito al mondo. L’Italia festeggia per ladi Paolocon il suo È stata la mano di Dio. È andata male invece a Ridley Scott con House of Gucci, escluso da tutte le categorie principali (candidato soltanto come ‘Miglior Trucco’),, Jared Leto e Adam Driver infatti restano a bocca asciutta. Adesso non ci resta che aspettare il prossimo 27 marzo, per scoprire chi porterà a casa le statuette. Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #s pic.twitter.com/WV7fAfXL3d — The Academy (@TheAcademy) February 8,Purtroppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nomination Oscar Nomination all'Oscar per "È stata la mano di Dio" di Sorrentino. Candidati anche Casarosa per "Luca" e "Cyrano" per i costumi L'ultimo film di Paolo Sorrentino, targato Netflix, è nella cinquina dei finalisti degli Oscar 2022 per "Miglior Film Internazionale" e l'Italia non può che esultare (seppur ancora parzialmente). Snobbato ai Golden Globes, il lungometraggio "più personale" del regista, già vincitore nel ...

Jane Campion da record Jane Campion è la prima donna nella storia degli Oscar ad aver avuto due candidature per la regia, con Lezioni di piano nel '94 (che vinse poi la ... In totale le nomination di The Power of the Dog sono ...

Nomination agli Oscar per "È stata la mano di Dio", il film di Sorrentino girato anche in Costa d'Amalfi C'è la nomination agli Oscar 2022 per "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino come miglior film internazionale. Dall'Italia, candidati all'Oscar anche Enrico Casarosa con il film animato Disney ...

È stata la mano di Dio, la gioia di Sorrentino dopo la nomination agli Oscar: "Commosso" Ecco le parole di Sorrentino dopo la nomination agli Oscar di questo pomeriggio: "Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è ...

