Manuela Vanni | “Un matrimonio da sogno? Armonia | eleganza e raffinatezza”

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 8 febbraio 2022) Life&People.it Direttrice e prestigiosa organizzatrice di eventi della residenza d’epoca Casina di Macchia Madama, centralissima location storica con vista su Roma,si racconta in questa intervista esclusiva, rivelandoci i suoi segreti e le ultime tendenze wedding 2022. Incastonata in giardini verdi e rigogliosi, sulla cima di Monte Mario, location perfetta per unin grande stile, si trova l’attuale Casina di Macchia Madama. Trae il nome dal bosco che la racchiude di cui era stata proprietaria Margherita d’Austria, figlia di Carlo V e moglie di Alessandro de’ Medici. Caduta in uno stato di totale abbandono, rilevata da una società, viene restaurata nel 1989 dalla famiglia, dal 1929 nel campo della ristorazione romana. Secondogenita di Paolo, noto imprenditore ...