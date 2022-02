Gemma Galgani ancora in lacrime per Giorgio Manetti | un gabbiano è per sempre

(Di martedì 8 febbraio 2022) Qualche giorno fa restavamo scioccati dal fatto che Ida Platano potessepiangere anche solo sentendo nominare il suo ex, Riccardo. Oggi siamo di fronte allo stesso identico copione. “volevo dirti che Tina è andata anche a Firenze” è bastata questa frase di Maria de Filippi per mandare lain una valle di. Ma davvero possiamo credere che anni e anni dopo,possa piangere, solo sentendo nominare? Da non crederci. Eppure è successo. Per l’ennesima volta la dama torinese ha insinuato che tra la Cipollari eci sia stato qualcosa ( e poi a casa si indignano per alcune cose che Tina dice sul conto della, dimenticando tutte le velate offese e non, che la ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne Giorgio Manetti manda un video-messaggio a Gemma Galgani: Ci siamo lasciati perché... - #Uomini… - lorimilano : Gemma Galgani. Questa signora molto anziana, 73 anni che sono almeno 20 anni che frequenta la trasmissione della De… - amorsisulcuore : Anche Giorgio Mainetti ha smerdato Gemma Galgani con eleganza. E NOI L’ABBIMO VISSUTO. #uominiedonne - CorriereCitta : Remo Proietti, chi è l'ex di #Gemma Galgani di Uomini e Donne: età, lavoro, perché è finita la storia - FranciTrepla : RT @claudiadelbono: un mese ai 27. gente che convive, gente che fa figli, io che invece ambisco a comprarmi una macchina ?? come dice Gemma… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Non ha saputo trattenere le lacrimequando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di ' Uomini e Donne ', un video - messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti . L'uomo, interpellato da Tina Cipollari, ha preso ...Tu non sei solo, sei tante donne italiane che si rivedono in te' - dice il cavaliere - ' ... Ladecide di conoscerlo e ballano una bachata. Ecco il video Witty Tv .Un tuffo nel passato oggi a Uomini e Donne, con Tina Cipollari che ha convocato in studio delle vecchie fiamme di Gemma Galgani. L’opinionista ha voluto stoppare la polemica, che va avanti da anni, ...Non ha saputo trattenere le lacrime Gemma Galgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di "Uomini e Donne", un video-messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti. L'uomo, ...