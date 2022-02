Euphoria: le reazioni del cast alla puntata 5 della seconda stagione (Di martedì 8 febbraio 2022) «Date un Emmy a Rue per l'interpretazione incredibile» sembra essere il pensiero di tutti. Ma qualcuno è rimasto anche scioccato. Leggi su vanityfair (Di martedì 8 febbraio 2022) «Date un Emmy a Rue per l'interpretazione incredibile» sembra essere il pensiero di tutti. Ma qualcuno è rimasto anche scioccato.

Advertising

Elide_Fanti : #Euphoria È angosciante vedere come la reazione della protagonista con la madre mi riporti indietro, alle reazioni… - pxranvid : NO BASTA STANNO USCENDO MILLE VIDEO AU TIKTOK DELLE REAZIONI AGLI EPISODI DI EUPHORIA STATE ZITTI HO APPENA INIZIATO ZITTIIIIIII - _lea_grop_ : Il comportamento e le reazioni di Rue mi hanno ricordato quelle Nic Sheff interpretato da Timothee Chalamet in Beau… - neonkoronis : non vedo l'ora di vedere le reazioni di ur internet mom ash e zzavid all'episodio 5 di euphoria non avete idea - lovinatsu : vado a guardare euphoria no spoiler solo reazioni decontestualizzate -