Coppa Italia, Inter-Roma 1-0 all'intervallo: decide sin qui un gol dell'ex Dzeko (Di martedì 8 febbraio 2022) Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Inter e Roma. A San Siro avvio da incubo per la squadra di Josè Mourinho, sotto nel punteggio dopo soli due minuti: Perisic scappa sulla sinistra e pesca... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 8 febbraio 2022) Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra. A San Siro avvio da incubo per la squadra di Josè Mourinho, sotto nel punteggio dopo soli due minuti: Perisic scappa sulla sinistra e pesca...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - marcodiego72 : @90ordnasselA Come avevo detto Una partita del genere si gioca con@la primavera Importanza della coppa Italia = zero - soppyzz : mi fa morire il doppiatore della pubblicità della coppa italia che parla con voce profondissima come se stesse annu… -