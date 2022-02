Charlene di Monaco | il tradimento scottante che la fa star male

(Di martedì 8 febbraio 2022)di, ancora ricoverata in Svizzera, ha subito l’ennesimo duro colpo. Sono circolate alcune foto che la vedono in compagnia di un uomo e che la metterebbero in cattiva luce. Lei pensava a undel Palazzo, nella persona di Carolina di, mentre invece pare c’entri Nicole Coste, l’ex di Alberto, che si sta allargando sempre più.di, le foto del presuntodisi trova in un momento particolarmente difficile, forse peggiore dei mesi passati in Sudafrica a combattere contro una grave infezione. Dallo scorso novembre, la Principessa si trova in una clinica vicino a Zurigo che costa 130mila euro a settimana. Sulle sue condizioni di salute sono emerse ogni tipo di ...

Dal ricovero nella clinica svizzera, l'assenza dai riflettori della principessa Charlène fa dubitare sul suo aspetto. Le reali condizioni di Charlène dicontinuano a far discutere. Quel che si sa della principessa, 44 anni, è che ha avuto una grave malattia che ha colpito naso, gola e orecchie. L' infezione , contratta in Sudafrica, ha ...di, come sta? La principessa triste sarebbe in uno stato davvero pessimo. Indiscrezioni scottanti Le condizioni di salute didicontinuano ad interessare il pubblico, ...Charlene di Monaco si trova in un momento particolarmente difficile, forse peggiore dei mesi passati in Sudafrica a combattere contro una grave infezione. Dallo scorso novembre, la Principessa si ...Lontana dalla vita pubblica, nessuno sa con certezza come stia veramente la principessa, a quanto pare non in grado per le sue condizioni di salute di stare con la sua famiglia. Un nuovo comunicato ar ...